مصدر مصري: الدفاعات الجوية المصرية بحالة تأهب قصوى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن الدفاعات الجوية المصرية بحالة تأهب قصوى، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ووفقًا لهيئة البث العبرية نقلًا عن مسؤولين، اليوم السبت، فإن إيران بدأت إطلاق عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

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