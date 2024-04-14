"الزراعة" تفتتح موسم حصاد القمح في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح المهندس طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، موسم حصاد القمح في القرية الرابعة بمراقبة شرق القناة بسيناء، بحضور عد من قيادات القطاع، والقيادات الشعبية والتنفيذية والمزارعين.

وبحسب بيان صحفي، قال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجههم.

وأضاف أن مزارعي القمح بالمراقبة توحهوا بالشكر إلى وزارة الزراعة، للجهود المبذولة لدعمهم ودعم الفلاح المصري، والمتابعة المستمرة بتقديم الدعم الفني، وتوصيل التوصيات الفنية الزراعية المناسبة لكل فترة ولكل محصول، في سبيل تحقيق إنتاجية عالية، تساهم في تحقيق عائد مجزي من الزراعة.

وأكد صلاح، أن قطاع استصلاح الأراضي، يواصل تقديم كافة أكال الدعم لجميع المستفيدين بالمراقبات التابعة له، والتيسير عليهم، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، كذلك متابعة زراعاتهم، وتقديم التوصيات الفنية لهم، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة، ونتائج البحوث الزراعية العلمية.