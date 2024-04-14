أبرزها المرور والجوازات.. 5 خدمات مهمة تعود للعمل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يتساءل عدد من المواطنين عن موعد عودة العمل في إدارات المرور والأحوال المدنية والشهر العقاري.

وكان مجلس الوزراء حدد إجازة عيد الفطر المبارك من الثلاثاء 9 أبريل حتى اليوم الأحد 14 أبريل.

ويعود من غدًا الإثنين العمل في كافة المصالح الحكومية والإدارات الخدمية على مستوى الجمهورية.

موعد عودة العمل في المرور

وأبرز الخدمات المهمة التي تعود غدًا الخاصة بوزارة الداخلية هي المرور، والجوازات والهجرة والجنسية، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل وشهادة التحركات، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.