كان بيعدي الطريق.. تفاصيل دهس شاب أسفل عجلات القطار في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار بمركز العياط جنوب الجيزة، وذلك بعد ورود تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة العياط من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث أعلى شريط السكة الحديد بقرية المتانيا، نطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة يوسف أشرف، يبلغ من العمر 18 سنة، وتبين وفاته إثر صدمه قطار أعلى شريط السكة الحديد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بالدفن.