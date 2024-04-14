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حاول طرده من البيت.. شاب ينتقم من عمه برصاصتين في الهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في قيام شاب بمحاولة قتل عمه انتقامًا منه بسبب رغبته في طرده من منزله في منطقة الهرم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان دائم المشاكل بين أفراد الأسرة، فقام العم بطرده من البيت إلا انه استشاط غضبا وأطلق النار ما أدى إلى إصابة العم برصاصتين في الرأس والصدر، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المواطنين بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق، فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، وتبين العثور على رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء، مصاب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب إقامة الشاب في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة، فقرر طرده، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وانطلقت عدة مأموريات من مباحث الجيزة للقبض على المتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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