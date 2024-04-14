استغل صغرها.. حبس المتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بالتعدي جنسيًا على طفلة بمنطقة كرداسة في الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من أسرة طفلة يفيد بتعرض ابنتهم، البالغة من العمر 13 عامًا، لواقعة تعدي جنسي بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.