"انفجار بشبكية العين".. لهو أطفال يتسبب في عاهة مستديمة لمدرس بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية تفاصيل واقعة التعدي على مدرس وإصابته بعاهة مستديمة في عينه، بسبب خلاف حول لهو الأطفال.

أفادت التحقيقات أن نجل المجني عليه قام بإلقاء المياه من الشرفة في الشارع دون مراعاة المارة، ما كان سببًا في هجوم بالحجارة على مدرس -والد الطفل- من شرفة أحد الجيران.

كشفت التحقيقات عن أن المجني عليه ذهب ليعاتب المتهم، ولكنه تعدى عليه بالسباب والشتائم وعدم قدرته على تربية أبنائه، ثم تفاجأ بـ "حجر" يصيب عينه ما أسفر عن إصابته بانفجار في شبكية العين اليمنى، تسببت في عاهة مستديمة له.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة البساتين، القبض على المتهم الثاني في واقعة "فقء عين" مدرس بمنطقة البساتين، وتحرر محضر رقم 4185 جنح البساتين، وأُخطرت النيابة العامة للتولى التحقيق.