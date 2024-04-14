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ننشر جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر الخليج 365 وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة في مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والحلمية وفقا للجدول، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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