"حالة اختناق لطفلة صومالية".. اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق اليوم الأحد، بالطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وأصيبت طفلة "أ. ص" 6 سنوات، صومالية الجنسية، بحالة اختناق إثر اندلاع الحريق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الحريق بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بنشوب حريق بالطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، بزهراء مدينة نصر.

مباشرة انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الحريق، وتم فرض كودون أمني لمنع امتداد كرات اللهب إلى العقارات المجاورة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.