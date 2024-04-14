قبل محاكمته.. ماذا فعل سائق أوبر بعد قفز حبيبة الشماع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنقعدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الإثنين، أولى جلسات محكمة سائق أوبر المتهم بقضية وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

وحصل "الخليج 365" على تحقيقات النيابة العامة في وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع بالقضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق.

وقال "محمود. ه"، سائق أوبر، خلال استجوابه بالتحقيقات إن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة وفور قيامه بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية المضبوطة بحوزته قفزت الطالبة من السيارة حال سيرها على سرعة 100كم / ساعة على طريق السويس، ثم لاذ بالفرار عقب ذلك.

وأقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ إذ تناول جرعه منه قبل الواقعة وأخرى بعد حدوثها.

كان المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول بالقاهرة أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بتهم الشروع في الخطف وتعاطي المواد المخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.

وبدأت قضية حبيبة الشماع بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور لابنة عم حبيبة الشماع جاء فيه:"أنا بكتب الـ post ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها و يرجعها لينا بالسلامة.. حالتها لسه في خطر.. حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيقف، ثانيا خدوا بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين.. ربنا يبعد عنا شرور الناس".

وذكرت الفتاة "حبيبة ركبت Uber من مدينتي وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 6:50.. بعدها أصحاب حبيبة كلموها يشوفوها وصلت فين.. رد عليهم واحد قال لهم صاحبة التليفون ده وقعت من العربية.. قعدت تتشقلب لحد ما خبطت في الحاجز الأسمنتي اللي على طريق السويس.. ولما راح يسألها إيه اللي حصلك.. قالت سواق Uber كان عاوز يخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعي".

إحالة سائق أوبر للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 أبريل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.