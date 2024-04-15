إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "داعش إمبابة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميابـ "داعش إمبابة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر محمد هلال.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وتعريض أمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.