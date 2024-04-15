شعبة المخابز: انخفاض سعر الخبز السياحي بنسبة 25%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن أسعار الخبز السياحي في طريقها للانخفاض بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأضاف عبد الله غراب، في تصريخ خاص، أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل أيضا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وصرف 5 ارغفة لكل مواطن يوميا مقيد بالبطاقة.

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا خلال ساعات، لبحث تسعير الرغيف الحر في ضوء المستجدات الجديدة من انخفاض سعر الدقيق وغيرها.

كان حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية أعلن انخفاض أسعار الدقيق الحر اليوم بواقع 2000 جنيه للطن ليسجل 16 ألفًا، في حين سجلت بعض الأصناف 14 ألف جنيه ليكون بذلك الانخفاض الرابع خلال شهرين حيث وصل السعر 26 ألف جنيه ليصل الانخفاض إلى 10 آلاف جنيه.