وعد الشباب بالسفر للخارج.. سقوط نصاب الظاهر في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر، بمديرية أمن القاهرة، من عامل بتضرره من (شخص، مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بالنصب عليه، وتحصله منه على مبلغ مالي نظير تسفيره لخارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (160 جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد 8 أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات).

بمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بايهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.