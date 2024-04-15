شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتوسيع ورصف طريق مركز التنمية المحلية بقرية سقارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسيع وتجميل ورصف طريق مركز التنمية المحلية بقرية سقارة في مركز ومدينة البدرشين، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024؛ لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، اليوم الإثنين، سير العمل بالمشروع، إذ يربط الطريق بين طريق سقارة السياحي الذي سبق تطويره، وطريق سقارة البلد، مرورًا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

يُذكر أن مركز ومدينة البدرشين شهد ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، تطوير ورصف 3 شوارع وطرق جديدة، هي: طريق أبو ربع المدخل الشمال لمدينة البدرشين، طريق الطرفاية البطيء المدخل الجنوبي لمدينة البدرشين، طريق مركز التنمية المحلية بسقارة.



تطوير وتوسيع ورصف طريق مركز التنمية المحلية بقرية سقارة



تطوير ورصف طريق مركز التنمية المحلية بقرية سقارة



رصف طريق مركز التنمية المحلية بقرية سقارة