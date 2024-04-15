بعد سجنه 15 سنة.. تحرك قضائي جديد من المتهم في وفاة حبيبة الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قال المحامي عمرو عبد المنعم، دفاع المتهم بقضية حبيبة الشماع إنه طعن على الحكم بطريق الاستئناف عقب صدور الحكم، اليوم الإثنين.

وبدءًا من الخميس 18 يناير 2024، دخلت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ بتطبيق التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين، بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، "محمود ه." سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع "فتاة الشروق" بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان وسكرتارية شريف علي ومحمد فاروق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

كما حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع التي توفيت 15 مارس الماضي بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية تعرضها للخطف.