الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الأمطار الغزيرة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مصر لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخرًا.

القياتى أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "المحور"، اليوم الإثنين، أن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 30 درجة مئوية نهار اليوم، وتصل إلى 35 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية، مع وجود مرتفع جوي يمنع تكون السحب.

وبخصوص العواصف الترابية والرملية، حذر القياتى من حدوثها يوم الأربعاء المقبل، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، مع احتمال امتدادها إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم لن تشهد مصر أي عواصف ترابية أو رملية، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعواصف ستكون يوم الأربعاء.