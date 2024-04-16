لميس الحديدي: الزمالك كان الأفضل والغيابات أثرت على أداء الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أثنت الإعلامية لميس الحديدي على فوز فريق الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وقالت الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة قناة "ON"، "ألف مبروك للزمالك، استطاع استغلال الفرص، وكان "ماتش كويس وسريع".

وأضافت: "أفضل لاعب في المباراة كان سيف الجزيري، والزمالك كان الأفضل واستحق الفوز بعد استغلاله الفرص"، متابعة: "غيابات الأهلي مثلت القوة الضاربة له، وهناك تأثير للغيابات على الأداء".

وأشارت الحديدي إلى أن الأهلي، رغم الغيابات، كان أفضل من التوقعات، وأن المدرب مارسيل كولر أجرى التغييرات مبكرًا، كما أشادت الحديدي بالحضور الجماهيري الكبير في المباراة، وقالت: "نتمنى أن يمتلئ استاد القاهرة كله بالجماهير، والجماهير كانت عظيمة والاستاد كان شكله حلو ومليان بالجماهير."

يُذكر أن الزمالك تقدم بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44، وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 مباراة، ويحتل المركز العاشر، فيما يتجمد رصيد الأهلي عند 27 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الثالث.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020.