ما هي شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؟.. محامي يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف سالم فراج المحامي عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا لقانون الإيجار القديم الذي حدد 5 فئات يحق لهم امتداد العقد.

وقال "فراج"، لمصراوي إن قانون الإيجار القديم حدد في نصوص واضحة الفئات التي يمتد لها عقد الإيجار القديم وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد، والوالدة والحفيد وذلك ضمانا لعدم تعرضهم للتشرد حال وفاة المستأجر الأصلي.

وتابع المحامي قائلا: هناك شروط يجب توافرها لإمتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر وهي أن يكون مقيم مع الجد في العين محل النزاع وأن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.

وأشار المحامي أنه حال عدم توافر أحد الشرطين يعتبر العقد لاغيًا وترد الوحدة السكنية للمالك الأصلي.

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