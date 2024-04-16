اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "نمر الخلافة" لتكوينه خلية داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة المتهم محمود عبدالفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وسكرتارية محمد هلال.

وجهت النيابة للمتهم بالاشتراك مع آخرين تهم تأسيس جماعه إرهابية، والانضمام لها، ووجهت للمتهم جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.