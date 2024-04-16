انتقام ناري وراء تفحم شقة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجت ربة منزل من الموت حرقًا، العناية الإلهية حالت دون تواجدها بالمنزل خلال حريق التهم محتوياته بمنطقة الوراق لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارها.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة استقبلت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بدائرة القسم.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الشمال.

قوات الدفاع المدني أخمدت الحريق لكن المعاينة الأولية رجحت وجود شبهة جنائية ليبدأ رجال المباحث رحلة جمع المعلومات وصولا إلى الحقيقة الصادمة.

ابنة صاحبة المنزل وراء ارتكاب الواقعة، خلاف بينها وبين أمها دفعها لإضرام النار في البيت مستغلة غياب الأم ليلقي الضباط القبض عليها.