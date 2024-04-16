"خافت من نهاية العالم".. امرأة تقتل زوجها وترمي ابنتيها من السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أقدمت منجّمة أمريكية على قتل شريكها وإلقاء ابنتيها من سيارتها، قبل ساعات قليلة من الكسوف الذي شهدته أمريكا الإثنين قبل الماضي.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن دانييل جونسون عُثر عليها ميتة بعد وقت قصير في سيارتها، وكانت توفر خدمات ما يُعرف بـ"الهالة" عبر الإنترنت.

واتخذت دانييل جونسون لنفسها اسم "أيوكا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت في منشور عبر "إكس" الأسبوع الماضي أن الكسوف "ذروة الحرب الروحية".

واعتبرت أن على الجميع "اختيار معسكر"، وأن "نهاية العالم حانت"، لتقتل شريكها عبر طعنة نافذة في قلبه قبل ساعات قليلة من الكسوف، قبل أن تهرب بسيارتها مع ابنتيها وتلقيهما على الطرق السريعة.