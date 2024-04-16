قرار من القضاء ضد 7 متهمين بقضية "رشوة الجمارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مسؤول بمصلحة الجمارك ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة لجلسة مايو للمرافعة.

وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس، والسادس، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.