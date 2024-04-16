هل تتأثر مصر بفيضانات الخليج؟.. الأرصاد تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثر مصر بالسيول والفيضانات التي تشهدها العديد من بلدان الخليج العربي، والتي تسببت في سقوط ضحايا تحديدا في سلطنة عمان والتي أعلنت وفاة نحو 18 شخصًا بينهم أطفال، إضافة إلى الانهيارات الأرضية، ما دفع بعض الدول إلى تعليق الدراسة والعمل في المكاتب وإقرارها عن بُعد.

وقالت غانم في تصريحات لمصراوي، إن مصر لن تتأثر بما يحدث في دول الخليج العربي في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد غدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ولكنه ارتفاع مؤقت، لكن لا يوجد أي علاقة بين الأمرين نظرا لاختلاف المنخفضات الجوية التي تؤثر على هذه الدول ومصر.

وأضافت: سوف نتأثر بمنخفض جوي بالصحراء الجوية، مع كتل هوائية جنوبية غربية، وستكون درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة، وهذه المعدلات أعلى من المعدلات الطبيعية من 7 إلى 8 درجات.

وتابعت: سوف تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

ونصحت "غانم" المواطنين الذين يعانون من الجيوب الأنفية والحساسية بارتداء الكمامات غدا، محذرة من تخفيف الملابس ليلا، أو القيادة بسرعة عالية نظرا لتأثر أغلب الطرق بالرياح المثيرة للأتربة.

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