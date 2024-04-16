بعد الانخفاض الكبير.. وزير التموين يكشف سعر الدقيق بالأسواق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة.

وأكد وزير التموين أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، مشيرا إلى أن مهام اللجنة ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، موضحا أن اللجنة ستنعقد شهرياً.

وأشار الوزير إلى أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، مؤكدا أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن.

وشدد على أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا ،بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضا.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي للوزارو أحمد كمال، إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.