تابع لشركة أقمشة.. السيطرة على حريق مخزن بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق داخل شركة لصباغة وتجهيز الأقمشة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن بالمكان المشار إليه.

على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتبين نشوب حريق داخل هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق لشركة لصباغة وتجهيز الأقمشة.

وتمت السيطرة عليه ولم يمتد إلى مباني الشركة، بعدها تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.