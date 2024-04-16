شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف هامة لأسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة واحدة من أكثر المؤسسات الناجحة فى تاريخ الكنيسة، حيث أطلقت العديد من المبادرات على مدار العصور المختلفة للأسر الكنسية المختلفة، وكان أخرها مبادرة بنت الملك.

تاريخ الأسقفية



وتأسست الأسقفية يوم 30 سبتمبر عام 1962 لتكون الذراع الاجتماعى والتنموى للكنيسة، وتم رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات، ثم تم تكليف الأنبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذا آمنا فى الثانى من يونيو 1985 .

كما تم تكليف الأنبا سرابيون بقيادة الأسقفية، حيث وضع الكثير من الأنظمة، وعين خدام من ذوى المهارات، وقام بالخدمة على قدم المساواة فى كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.

وفى أوائل عام 1996، تولى الأنبا يؤانس زمام الأمور وشدد علي أهمية العمل الخيري، وبالتالي، ابتكر نهجاً جديداً للتنمية الاجتماعية المتكاملة( CID).

وفى يوليو 2015 تم تكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية، وأعطى اهتماماً خاصاً لتطور وتنمية المجتمعات، وبدأ تحديث اللوائح الداخلية واجراءات التشغيل القياسية( SOPs)، حيث قام بتأسيس مجلس استشارى للأسقفية وبدأت مرحلة جدیدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمنظمة ذات طابع دينى تخدم المجتمعات المصرية المحتاجة.

وتأتى أبرز برامج الأسقفية فى الآتى:

1 - يهدف برنامج الرعاية الصحية الأولية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية إلى مساعدة المجتمعات المستهدفة على أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

2 - تهدف برامج التعليم إلى تعليم الكبار وتمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمى والثقافى المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم، وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسى.

3 – يهدف برنامج التنمية الاقتصادية إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب لحصول على وظائف مناسبة.

4 – يهدف برنامج التنمية الريفية إلى تحسن الإنتاج الزراعى والحيوانى لرفع مستوى معيشة المزارعين.

4 – يهدف برنامج البيئية إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ علي البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

5 – يعمل برنامج تنمية الطفولة المبكرة على توفير فرص التعلم للأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتى تقود إلى تنمية روح الإبداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

6 – يهدف برنامج الشباب إلى تمكين الشباب القبطى من العمل بشكل فعال فى كنيستهم ومجتمعهم.

7 – يهدف برنامج تمكين المجتمع والاستدامة إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعزز استدامه التنمية بالمجتمعات.