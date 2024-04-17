بطعنة في الصدر.. ضبط سباك قتل نجارا بسبب خلافات مالية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل نجار بالفيوم، وضبطت مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وبالفحص وبسؤال نجل خاله، قرر أنه أثناء تواجد المتوفى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وسباك- مقيم بدائرة القسم على إثر وجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيق وقطاع الأمن العام تم ضبطه، والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.