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الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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