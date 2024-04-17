الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.