الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة.