شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف 30 ألف معلم "الدفعة الثانية" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف 30 ألف معلم مساعد "معلم فصل" للدفعة الثانية بتعليم الجيزة، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو التالي:-

- سحب الملفات والكشف الطبى للذكور من يوم 15 أبريل إلى 17 أبريل 2024.

- سحب الملفات والكشف الطبى للإناث من يوم 20 أبريل إلى 22 مايو 2024.

- الاختبار الرياضي للذكور من يوم 22 أبريل إلى 24 إبريل 2024.

- الاختبار الرياضي للإناث من يوم 27 أبريل إلى 5 يونيو 2024.

أما بالنسبة للاختبار الشخصى وكشف الهيئة سواء للذكور أو الإناث سيتم تحديده لاحقًا.