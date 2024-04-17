"بيدرسوا المثلية".. دعوى قضائية ضد مدرسة ألمانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تقدم محام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تطالب بإصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بإلغاء ترخيص مدرسة ألمانية في القاهرة،

على خلفية تدريس بعض المقررات لطلاب الصف السادس الابتدائي تشجع على المثلية الجنسية والتسامح مع أصحابها.

واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم الفني، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الألمانية بالقاهرة.

ووفق الدعوى، المدرسة تديرها جمعية ألمانية بالخارج وتأسست في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية، ومنظمة البكالوريا الدولية وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

وتناولت المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية، خلال الأيام السابقة، خبر اتهام أحد أولياء الأمور المدرسة بتعليم بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي تدعو للمثلية.

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