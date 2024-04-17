قرار قضائي في محاكمة عدلي القيعي بتهمة سب رئيس نادي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

حجزت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المذيع بقناة الأهلي عدلي القيعي، بتهمة سبّ وقذف رئيس نادي بيراميدز الرياضي ممدوح عيد، إلى جلسة 23 إبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد جنيه.

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