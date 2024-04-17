ظهور "أبو الروس".. كواليس محاكمة غادة والي في قضية الرسومات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حضر الفنان حسن أبو الروس مع زوجته المصممة غادة والي، داخل محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، خلال نظر الاستئناف على حبسها 6 أشهر بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.

وحرص "أبو الروس" على التواجد خلال المحاكمة، دعمًا لزوجته في قضية اتهامها بسرقة رسوم الفنان الروسي.

وظهر الفنان مع زوجته ومحاميها عادل عبدالحميد، مرتديًا سترة سوداء وملامح متجهمة، رافضًا الحديث إلى وسائل الإعلام.

وطلب دفاع غادة والي ندب خبير في الدعوى، واستعمال الرأفة بحق موكلته.

وانصرف الفنان وزوجته ومحاميها من جلسة المحاكمة بعد أن حجزتها المحكمة لجلسة 9 يونيو؛ للمحاكمة.

وحضر المحامي أحمد العطار، دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة مصممة الجرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي، واستخدامها دون الاستئذان.