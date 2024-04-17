سرق 49 هاتفاً.. سقوط حرامي الموبايلات في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة 49 هاتف محمول، من محل لبيع وتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر، عن طريق الدخول بمفتاح مصطنع.

وضبطه بحوزته 20 هاتف محمول، واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الإستيلاء على مفاتيح المحل بالمغافلة، وقيامه ببيع 29 هاتف محمول، لعاطلين لهما معلومات جنائية "تم ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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