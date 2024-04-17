"كان بيسرق دهبها".. كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقتل إحدى السيدات بغرض السرقة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (ربة منزل) بأحد العقارات بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط (المشغولات الذهبية، والهاتف المحمول" المستولى عليهم") والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.