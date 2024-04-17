الأوضاع بفلسطين والمنطقة.. رسائل السيسي في المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسي، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة، ولا ذنب لهم، إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم، ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم، ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بملك البحرين، عدة رسائل، على النحو التالي:

- الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويع الفلسطينين لحظة سيتوقف أمامها التاريخ.

- الحرب تشهد غياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي.

- يجب وضع حد له لما يحدث في غزة لضمان عدم تكراره.

- يجب العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة.

- نسعى لوقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعي للشـــــعب الفلســطيني الشــقيــق.

- نسعى إلى التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

- مصر حذرت كثيراً من اتساع دائرة الحرب لتلتهم دون رحمة أى أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.

- الوضع الإقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقى وجاد.

- نسعى إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات.

اقرأ أيضًا:

توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند

شعبة المخابز: خفض سعر رغيف الخبز الحر بعد هبوط القمح

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء