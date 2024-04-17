أحدث صور من مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت محافظة الجيزة، إن مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى يشهد تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى بطول حوالى 1200 متر؛ لربط محافظة القاهرة بالجيزة واختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، إن طول مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي الاجمالي شامل المطالع والمنازل 1617 متر طولي، ويتكون من جزء شرقى بطول 71 متر وعرض 52 متر، وكوبرى أعلى النيل بطول 400 متر وعرض 52 متر وأعلى الجزيرة بطول 210 متر وعرض 52 متر.

وأوضحت "المحافظة"، أن المشروع يشمل جزء غربي بطول 458 متر وعرض من 46 إلى 52متر، ويضم ثلاث فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 متر إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 متر وعرض 52 متر وعدد 2 رامب مطلع بطول 190 م.ط ومنزل بطول 230 م.ط بعرض 12 متر.

وكان "الخليج 365"، بحسب مصادره في محافظة الجيزة، نشر تفاصيل مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي.

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