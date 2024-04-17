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الموضوع مطول معانا.. خالد أبو بكر يعلق على انقطاع الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه من عودة جداول تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والانقطاع لساعتين في كل منطقة.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الأربعاء:أنا هاجي كل يوم وأنتقد انقطاعات الكهرباء، وبقولكم انقطاعات الكهرباء مطولة حبتين وتعاملوا مع فلسفة انقطاع الكهرباء".

وتابع: لو تحاول الحكومة ترشيد الإنفاق لتوفير الملايين شهريًا فلابد من التفكير في شيء بديل أقل وطأة من الكهرباء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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