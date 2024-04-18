الحجز بألف دولار.. محام يوضح سبب الكشف عن رسوم مقابلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف المحامى الجنائي أشرف نبيل، سبب كتابته منشورا عبر صفحته الرسمية يتضمن تحديد مبلغ 1000 دولار للأجانب و 50 ألف جنيه للمصريين نظير حجز موعد مقابلة عملاء مكتبه الجدد والاطلاع على أوراق قضاياهم لمدة 60 دقيقة فقط

وقال نبيل خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، إن تحصيل رسوم مالية من عملاء مكتبه الجدد نظير حجز الموعد بالمكتب لمقابلتهم والإطلاع على أوراقهم أسلوب يتبعه المكتب منذ 10 سنوات في تلقيه للقضايا الجديدة ويكون فيه تقييم قيمة المبلغ المدفوع بالجنيه المصرى استنادا إلى ما يعادل 1000 دولار أمريكى، مشيرا إلى أن هذا النهج ليس له علاقة بتاريخ نشر المنشور كما فهم البعض مشيرا إلى أنه نظام معمول به بالمكتب وجميع عملائه يعلمون بذلك.

وأوضح أن سبب كتابة المنشور في هذا التوقيت هو اكتشافه لمحاولات البعض على مواقع التواصل الإجتماعي استغلال اسم المكتب وإنشاء صفحات وهمية باسمه وصورته وتحصيل مبالغ مادية بسيطة من المواطنين من خلال التحويلات لحسابات بنكية ومحافظ شرائح الموبايل وذلك بعد التواصل معهم و إيهامهم بأنهم مسؤولي مكتبه.

وتابع:"لذلك تمت كتابة المنشور للتأكيد أن القيمة المطلوبة لحجز الموعد وهى 1000 دولار أمريكى للاجانب أو 50 الف جنيه مصرى يتم تحصيلها فى المكتب يدويا فى ذات يوم المقابلة التي سبق تحديدها هاتفيا وليس عن طريق الحوالات حتى لا يقع أيا من العملاء فريسة لأي عملية احتيال

وأوضح نبيل تعليقا على ارتفاع قيمة مبلغ حجز الموعد الذى وصل إلى 1000 دولار مقابل 60 دقيقة فقط ان ذلك راجع إلى أن طبيعة القضايا التي يقبلها المكتب هي القضايا الجنائية الكبرى فقط ولا يقبل القضايا الشعبية أو الجنايات الصغرى.

وتابع:""قضايا المخدرات التي لا تقل فيها الكميات المضبوطة عن طن و قضايا الإتجار في السلاح التي لا تقل مضبوطاتها عن شحنة وقضايا قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و قضايا قتل العمد المقترن وقضايا النقض للمتهمين الصادر بحقهم أحكام السجن المؤبد أو الإعدام فقط لاغير.

وأشار إلى أنه لذلك يتم الاستعلام من الراغبين فى حجز الموعد بالمكتب عن طبيعة قضاياهم فإذا كانت تتوافق مع الشروط التي يضعها المكتب لقبول القضية وإذا كانت ذلك يتم إخطار المتصل بقيمة الحجز.

وكان أشرف نبيل المحامي أعلن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قيمة حجز الموعد والاطلاع على الأوراق البالغة 1000 دولار للأجانب و50ألف جنيه للمصريين وذلك نظير 60 دقيقة فقط هى مدة المقابلة مشيرا إلى أنه يتم سدادها نقدا ( يدويا ) بالمكتب فى ذات اليوم المحدد للمقابلة مع عرض الأوراق.

جدير بالذكر أن أشرف نبيل المحامي كان المدير السابق لمكتب الراحل فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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