نشرة منتصف الليل| خفض سعر الرغيف الحر وتوجيه عاجل للحكومة بشأن الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أمس الأربعاء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

وزير السياحة يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

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وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنز، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

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الأوضاع بفلسطين والمنطقة.. نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا، بقصر الاتحادية، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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حالة الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": انخفاض 5 درجات في الحرارة بهذه الأماكن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 18 أبريل 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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أحدث صور من مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بالجيزة

قالت محافظة الجيزة، إن مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى يشهد تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى بطول حوالى 1200 متر؛ لربط محافظة القاهرة بالجيزة واختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

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توجيه من غرفة السياحة لـ "الشركات" بشأن استمارة الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استمارة الترشح إلى انتخابات مجلس إدارة ومندوبي الغرف السياحية المزمع إجراؤها في 22 مايو 2024، يتم تقديمها إلى الغرفة على النموذج المحرر من قبلها إلى لجنة تلقي وفحص طلبات الترشيح، وذلك حتى قفل باب الترشح في نهاية عمل يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

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توجيه عاجل من "محلية النواب" للحكومة بشأن الكلاب الضالة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

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"حجازي": تطوير التعليم يلبي احتياجات سوق العمل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قطاع التعليم يشهد نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر، وتطوير التعليم الفني ليس مجرد فكرة بل أصبح حقيقة ملموسة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب كل ما هو جديد، وفق أحدث النظم العالمية.

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شعبة المخابز: خفض سعر رغيف الخبز الحر بعد هبوط القمح

قال خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار رغيف الخبز الحر ستشهد انخفاضًا بعد تدني أسعار القمح بنسبة من 20% إلى 25%.

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