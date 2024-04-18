نهاية صادمة لصاحب شركة سياحة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مصرع صاحب شركة سياحة بالهرم داخل مصعد عقار الهرم تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية وسط موجة غضب انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة العائد من أداء مناسك العمرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الهرم جثة أربعيني إثر سقوط من علو.

التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث تحت إشراف محمد الشرقاوي بينت أنه في أثناء استقلال محمود خطاب صاحب شركة سياحة المصعد انقطع التيار فحاول الخروج بين الطابقين السادس والسابع فسقط جثة هامدة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.