بحضور سفراء 4 دول.. المفتي يطلق معرض "مصر - روسيا" العلاقات الروحية عبر العصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



أطلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح الخميس، معرض "مصر - روسيا" العلاقات الروحية عبر العصور، بمقر دار الإفتاء، بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية.

يحضر فعاليات المعرض، سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أذربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصر بيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.

ومن المقرر، أن يُلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كلمة بعد افتتاح المعرض، عن التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية.