قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم المستندات والمرافعة.

اتهم الخطيب في دعواه "منصور" بسبه وقذف فيه فيديوهات ومداخلات هاتفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.