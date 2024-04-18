مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإقرار "استئناف الجنايات الاقتصادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.

نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".

وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعني مشروع القانون بإقرار "استئناف الجنايات الاقتصادية" مثلما جرى تطبيقه استئناف الجنايات العادية بدءًا من 18 يناير الماضي، ليكون التقاضي على درجتين ثم محكمة النقض، وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب، ثم على رئيس الجمهورية لإصداره بقانون.