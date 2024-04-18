دعوى السبّ والقذف.. تصالح بين طارق جميل سعيد ومرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي طارق جميل سعيد إنه قدم تصالح وتنازل عن دعوى السبّ والقذف ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

أوضح أن التصالح تم هاتفيًا لإنهاء النزاع القضائي بينهما، قائلًا "عفا الله عما سلف".

كان "سعيد" اتهم "منصور" في الجنحة 1694 لسنة 2024 بسبه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم ما يفيد ما تم في المخاصمة القضائية المقامة من رئيس الزمالك السابق ضد رئيس الدائرة المستشار أحمد الشايب.

وكان المحامي بالنقض طارق جميل سعيد ومرتضى منصور تبادلا دعاوى السب والقذف أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.