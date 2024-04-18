أخبار مصر

دعوى السبّ والقذف.. تصالح بين طارق جميل سعيد ومرتضى منصور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي طارق جميل سعيد إنه قدم تصالح وتنازل عن دعوى السبّ والقذف ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

أوضح أن التصالح تم هاتفيًا لإنهاء النزاع القضائي بينهما، قائلًا "عفا الله عما سلف".

كان "سعيد" اتهم "منصور" في الجنحة 1694 لسنة 2024 بسبه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم ما يفيد ما تم في المخاصمة القضائية المقامة من رئيس الزمالك السابق ضد رئيس الدائرة المستشار أحمد الشايب.

وكان المحامي بالنقض طارق جميل سعيد ومرتضى منصور تبادلا دعاوى السب والقذف أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا