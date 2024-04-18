بـ 3 مليون جنيه.. ضبط مالك صيدلية بحوزته 100 ألف أقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا، بحوزته أقراص و أمبولات مخدرة، قُدرت بـ 3 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا أفادت قيام مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية- بالإتجار في العقاقير والأقراص المخدرة واستغلاله شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للاحتفاظ بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بالمخزن المشار إليه، وبحوزته أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه) تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.