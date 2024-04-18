شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسانى: مصر حققت نسب شفاء لفيروس سى وصلت 99% بالأدوية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، الانجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية للقضاء على التهاب الكبد فيروس سي، كخطوة هامة وأساسية في مسيرتها للقضاء على فيروس سي، حيث وفرت المبادرة اختبارات الكشف عن الفيروس، والعلاج المجاني.

وأوضح، خلال مؤتمر الجمعية الامريكية للكبد بالتعاون مع الجمعية المصرية لسرطان الكبد، المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إنه تم فحص أكثر من 63 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 4.1 مليون حالة، وبلغ معدل الشفاء بين المصابين 99%، كما أشاد أيضًا بدور العلاجات المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر المصنعة محليًا عاملا رئيسيًا في النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة.

واستعرض الدكتور حساني جهود الدولة ودورها الرئيسي في القضاء على إلتهاب الكبد الوبائي في إفريقيا، مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تنفيذ الإجراءات والخطوات التي اتبعتها للقضاء على هذا الفيروس بدول إفريقيا.

وأشاد الدكتور أشرف عمر رئيس جمعية سرطان الكبد المصرية، بجهود وزارة الصحة والسكان، في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للقضاء على الفيروسات الكبدية، موضحًا أن المؤتمر تناول شرح واستعراض التجربة الأمريكية وخطتهم المستقبلية للقضاء على فيروس سي بعد نجاح التجربة المصرية، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي استند في خطته على بعض المعايير الناجحة التي اتبعتها مصر في تجربتها الرائدة.



الدكتور أشرف عمر مع الدكتورة منال حمدى السيد