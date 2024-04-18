ياسمين عز تفاجئ جمهورها بمسابقة جديدة في برنامج "كلام الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

بدأت الإعلامية ياسمين عز موسمها الجديد من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، بمفاجأة سارة لجمهورها.

فقد كشفت عن مسابقة جديدة ستُقام داخل بيوت المشاهدين، حيث ستقوم ياسمين بزيارة مدن مصر وقراها، وطرح سؤال على أحد أفراد العائلة.

وأوضحت ياسمين عز، أن المسابقة سوف تقام من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع، وسيحصل الفائز على جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتحدثت ياسمين عز عن سعادتها بالعودة للبرنامج في موسمه الجديد، مشيرة إلى أنها ستخصص حلقاته للحديث عن الحوامل، بعد أن أهملت هذه الفئة الهامة في المواسم السابقة.