أكاديمية الشرطة تُنظم دورتين للتعريف بأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين بمقر مركز بحوث الشرطة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلي والدولي، على مدار يومين بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

كما تضمنت فعاليات الدورتين تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة في مجال اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين، إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.