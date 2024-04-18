"قدمت بنتي لجارنا".. أب يورط زوجته في قضية أخلاقية بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلاف زوجي عابر قرر رب الأسرة أخذه إلى مسار مثير، اصطحب طفلته الصغيرة إلى قسم شرطة الوراق ليكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل.

الأب وقف أمام رجال المباحث بدموع التماسيح "بنتي بتورح مني يا بيه.. مراتي بتفرط فيها لواحد جارنا" ليطلب منه الضابط أن يقص عليه تفاصيل ما جرى.

كلمات الزوج وقعت كالصاعقة على مسامع رئيس المباحث محمد طارق الذي لم يتردد في إخطار العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم.

تحريات المباحث كشفت الحقيقة كاملة، تبين كيدية البلاغ وعدم صحة رواية الزوج وأن حضوره رفقة طفلته للانتقام من زوجته بسبب تفاقم الخلافات بينهما.

قوات الشرطة تحفظت على مقدم البلاغ بعد التأكد من كذب روايته، وغادرت الزوجة وابنتها لينتظر الأب مصيره أمام وكيل النائب العام.