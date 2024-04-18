علاقة في الظل تنتهي بجريمة.. فضيحة يوتيوبر خليجي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب خليجي في أواخر العشرينات، حضر إلى القاهرة هربًا من ويلات الحرب في بلده. ترك أهله وأصدقاءه لكن عادة سيئة لازمته أينما حطت رحاله انتهت معها رحلته على سرير المرض يصارع الموت بسبب جريمة بشعة.

داخل مكتبه بقسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفى شاب مصابا بطعنات وحالته حرجة إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات ضباط المباحث بينت أن علاقة شذوذ تربط المصاب وصبي --لم يبلغ السن القانونية- يحمل جنسية دولة عربية. يوم الواقعة اختلف الثنائي على الممارسة فسدد الطالب للشاب طعنات بأماكن متفرقة بالجسم ولاذ بالفرار.

سيارة إسعاف نقلت المصاب -الذي يعمل في المحتوى الرقمي "يوتيوبر"- إلى المستشفى للعلاج وتحفظت الشرطة على المشكو في حقه والسكين المستخدم في الواقعة.

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم القاصر بتأكيده على ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من الطرف الثاني لدى رفضه ممارسة العلاقة مجددًا لتأمر النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.